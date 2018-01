Færre fisk på rømmen

Fiskeridirektoratets offentlige statistikk over rapporterte rømte laks fra norske havbruksanlegg viser at utviklingen fra 2006 fortsetter. I 2016 rømte 126.000 laks og 62.000 regnbueørret. I 2017 viser den samme statistikken at det rømte 10.000 laks og 6.000 regnbueørret.