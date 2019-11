Færre elever – men flere klasser

Kristiansund kommer til å få 500 færre skoleelever i løpet av de neste fire årene. Men likevel blir det flere klasser. Dette er svært utfordrende for kommunens økonomi, sier kommunalsjef Christine Reitan. Reitan sier at skolelederne i Kristiansund i flere år har pekt på at en må se på strukturelle tiltak og ikke bare bruke ostehøvel.