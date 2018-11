Færre bønder gir seg

Færre bønder i Møre og Romsdal gir seg enn før.

Berre 10 færre søknader er kome i år enn i 2017 om produksjonstilskot frå staten frå dei vel 2.500 bøndene i fylket. Seniorrådgjevar i landbruksavdelinga hos Fylkesmannen, Per Eldar Nakken, er overraska over at nedgangen ikkje er større. Det er høg snittalder på mange bønder og ein kunne forvente at mange av dei er på veg ut, seier Nakken.