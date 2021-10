Færre arbeidsledige

Talet på arbeidsledige i Møre og Romsdal er no tilbake på omtrent same nivå som før koronapandemien. Talet på heilt ledige er no 2842, som svarar til rundt 2 prosent av arbeidsstyrken. 1898 personar er delvis arbeidsledige.

Direktør i Nav Møre og Romsdal, Stein Veland, har tru på at utviklinga kan halde fram utover hausten.

– Vi ser at det er lyst ut mange stillingar no, så det er gode moglegheiter for dei som er på jakt etter jobb, seier Veland.