Færre arbeidslause

I oktober 2019 er 2 610 personar heilt utan arbeid i Møre og Romsdal. Dette er ein nedgang i arbeidsløysa på 12,9 prosent frå same månad i fjor. – Korrigert for normale sesongsvingingar har det dei to siste månadane blitt 148 færre ledige i Møre og Romsdal, noko som er ei betre utvikling enn i resten av landet, seier direktør Stein Veland. Han legg til at nedgangen i arbeidsløysa held fram på søre Sunnmøre. Der er den 2,3 prosent, same som på ytre Nordmøre. – I fylket elles er arbeidsløysa så låg at næringslivet har aukande utfordringar med å rekruttera arbeidskraft med ønska kompetanse, seier Veland.