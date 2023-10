Facebooksida til Nettpatruljen framleis nede

Politiet i Møre og Romsdal opplyser at Facebooksida til Politiets Nettpatrulje i Møre og Romsdal framleis er stengt. – Vi håpa dette skulle rette seg innan kort tid, men søndag morgon er Facebooksida til Politiets Nettpatrulje i Møre og Romsdal framleis stengt. Derfor tenker vi no at vi gir ei lita oppdatering, skriv politiet i ei pressemelding. – Kvifor dette har skjedd er uvisst, og det kjem ikkje fram i detalj i dei automatiske meldingane frå Meta. Avgjersla har blitt klaga inn til Meta, skriv dei vidare.

– Kanskje har algoritmane feiloppfatta noko vi har posta, eller vi kan ha vore utsett for klagar. Utfordringa er at vi ikkje får vite kva som er problemet. Vi har ikkje kjennskap til at vi har brot på sida vår. Det einaste vi får vite er at vi bryt standardane til Meta med misvisande framstillingar, skriv kommunikasjonsdirektør i Møre og Romsdal politidistrikt, Iselin Nevstad Øvrelid.

Dei jobbar no med å få sida opp igjen snarast råd. Nettpatruljesida har 41.000 følgarar, og dei ber dei som vil kontakte Nettpatruljen om å sende melding til Nettpatruljen på Instagram (Nettpatruljen_MRPD), eller ringe 02800. – Ved naud, ring 112, skriv dei.