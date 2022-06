Få kommuner har frivillighetspolitikk

Bare Rauma, Vanylven og Molde av de 26 kommunene i Møre og Romsdal har en etablert frivillighetspolitikk.

– Det kan bli et problem når det nå kommer store flyktningstrømmer fra Ukraina, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Frivilligheten er viktig for å inkludere flyktningene i fritidsaktiviteter. Ifølge Frivillighet Norge det er vanskelig for flyktninger som kommer til norske kommuner å ta kontakt med frivillige organisasjoner, for de vet ikke hvem disse er og hva de gjør. – Uten en etablert frivillighetspolitikk begynner kommunene på minussida når behovene dukker opp, sier Johnsen. Av Norges 100 største kommuner har 48 en frivillighetspolitikk.