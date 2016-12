Dempsey har vært ledig på markedet siden han i oktober besluttet ikke å forlenge kontrakten med Djurgården. Han har tidligere vært assistent for Solskjær i flere klubber, og nå ser det ut til at de to gjenforenes.

Mark Dempsey har vært trener i Cardiff City under manager Ole Gunnar Solskjær. Han har også vært assistenttrener for Solskjær i Molde tidligere. Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

Expressen-journalist Daniel Kristoffersson skriver i sin blogg onsdag at han har fått bekreftet at Dempsey er klar for Molde, og at klubben kommer til å gå ut med nyheten i løpet av kort tid.