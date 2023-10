Evakuerte har fått kome inn igjen

Dei evakuerte har no fått kome inn igjen på eit butikksenter på Vatne i Ålesund etter ein brannalarmen gjekk.

Politiet opplyser at det ikkje var brann, men at svilukt hadde kome inn i ventilasjonsanlegget og vidare inn i butikkane.

Etter å ha under kvar svilukta kom frå, kan politiet melde at den skuldast taktekking som gjorde at det kom røyk inn i ventilasjonsanlegget. Naudetatane har avslutta på staden.