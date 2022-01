Evakuerte får flytte heim

Dei evakuerte på Sjøholt i Ålesund kommune får no flytte heim. Det opplyser ein av dei evakuerte, Olga Kjønnø, til NRK. Bebuarar i 16 hus blei evakuert frå heimane sine etter at det gjekk eit jordskred i bustadfeltet onsdag kveld. NVE har dei siste dagane vore på staden for å undersøke om det var trygt å flytte tilbake.