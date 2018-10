Natt til søndag har det vore fleire steinsprang og auke rørsle ved det rasfarlege fjellpartiet Veslemannen i Rauma. I morgontimane har bevegelsane auka noko som følgje av nedbøren, særleg i øvre del av området.

Ingrid Skrede, geolog i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE). Foto: Olaug Bjørneset / NRK

Bevegelsane i den øvre og mest aktive delen har no ei døgnhastigheit på litt under 15 cm. I nedre del er bevegelsane på rundt 2–3 cm i døgnet. Sivilforsvaret sin lyttepost har også meldt om fleire steinsprang gjennom natta.

Fjellpartiet har vist seg å vere svært sensitiv for vasstilførsel og reagerer no raskare på nedbør enn tidlegare.

– Det er framleis meldt ganske mykje regn fram til i ettermiddag, så vi ser ikkje vekk ifrå at bevegelsane vil auke meir utover dagen, seier geolog Ingrid Skrede i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) søndag morgon.

NVE beheld difor raudt farenivå ved fjellet.

Evakuert for sjette gong

Tysdag fekk dei elleve som bur under fjellet flytte heim etter å ha vore evakuert i ei veke. Men berre fire dagar seinare måtte dei igjen forlate heimane sine. Laurdag kveld valde NVE å heve farenivået til raudt på grunn av meldingar om kraftig regn natt til søndag og søndag. Dermed måtte bebuarane under fjellet evakuere for sjette gong denne hausten, og for ellevte gong sidan 2014.

Dei elleve som bur under fjellet Mannen har blitt evakuert seks gonger denne hausten. Foto: Roar Strøm / NRK

Den øvre delen av det rasfarlege fjellpartiet har flytta seg 4,6 meter den siste månaden, medan den nedre delen har flytta seg 45 cm, viser målingar frå NVE.

Veslemannen har reagert raskt på nedbør denne hausten og NVE er no spent på kva effekt nedbøren som kjem søndag vil ha på fjellpartiet.

– Vi følgjer med på bevegelsane kontinuerleg, seier Skrede.

