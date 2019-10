Evakueringa er oppheva i Skodje

Ein geolog har undersøkt ura over huset der det rasa ut stein i Skodje tidlegare i dag, og konkusjonen er at det er trygt for familien å flytte heim. Men på lang sikt bør det gjennomførast rensing og sikring på staden, opplyser ordførar i Skodje Dag Olav Tennfjord.