– Evakueringa frå vår side når det gjeld fare for ras er oppheva, seier Arild Reite i Møre og Romsdal politidistrikt.

Det gjekk fleire store jordskred i bygda Vistdal søndag kveld etter eit kraftig uvêr og styrtregn. 41 personar vart evakuerte. I nabobygda Eidsvåg vart 23 personar evakuerte etter at store vassmassar fløymde gjennom sentrum.

Måndag kveld fekk dei evakuerte frå Eidsvåg beskjed om at dei kunne flytte tilbake til husa sine. Åtte av dei 41 evakuerte frå Vistdal fekk også reise tilbake måndag.

NVE no har gjort grundige vurderingar av området, og dei meiner det ikkje lenger er fare for nye ras i terrenget. Politiet opphevar difor evakueringa også i resten av Vistdal.

– Folk får fri tilgang til eigendommane sine og må gjere eigne vurderingar når det gjeld om dei kan flytte heim no eller ikkje, seier Reite.

Her går raset i Vistdal Du trenger javascript for å se video.

Fortapt bil

Svein Lange er ein av dei som vassar rundt i raset i Vistdal etter evakueringa vart oppheva. Etter to netter på hotell i Molde, er han tilbake for å sjå på skadane på feriehuset sitt.

– Det er først når eg ser skadane at eg tenker dette kunne ha gått skikkeleg gale.

Huset står på plass, men har stokkar gjennom nokon av veggane. Det er òg ein del slam inne i huset.

– Bilen står der nede ved elva. Det blir spennande å sjå tilstanden på den. Den er sikkert fortapt, seier Lange.

Han og kona var inne i huset då uvêret kom.

– Plutseleg høyrde vi eit kraftig drønn. Då kom jord og trær og la seg inntil huset. Bilen forvant ned mot elva, seier Lange.

Han og kona ringde 113, og vart henta av eit helikopter på terrassen kort til etterpå.

Svein Lange reiser snart tilbake til Bærum saman med kona si. Han er fornøgd med informasjonen han fekk på hotellet i Molde. Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

– Hardt for alle

Daniel Nerland frå Vistdal har kome seg heim. Frå vindauget sitt ser han rett bort på eit femti meter breitt ras. Marka som var grøn og fin for berre nokre dagar sidan er no fylt med stein.

– Eg er glad folk ikkje har døydd, og eg har vore trist for alle som ikkje får bu heime. Vi ser øydeleggingar for millionar av kroner her. Det er hardt for alle.

– Berre det ikkje går nokon nye ras. Eg vil ikkje vakne opp i elva, seier Nerland.

Føler du deg trygg?

– Per dags dato, ja. Men kjem det regn veit eg ikkje om eg kjenner meg så trygg. Det er godt mogleg eg har ein bag ståande med kle ved ytterdøra no.

Daniel Nerland ser bort på eitt av rasa frå vindauget på huset sitt. Foto: Daniel Nerland

Gler seg til å kome heim

Gardbrukar Joakim Lange fekk nettopp beskjeden om at dei endeleg kan reise heim.

– Det blir kjempebra. Det er ikkje meir å seie om det. Det er dette vi har venta på. Det er mykje vi skulle ha gjort heime og på garden.

Han har to barn og ein sambuar som også gler seg til å kome heim igjen. Lange fortel at det har vore tungt å vere evakuert heimanfrå.

– Det er ikkje kjekt. Det verste med heile greia har vore uvissa. Vi har ikkje fått noko informasjon i det hele tatt, seier gardbrukaren.

Store øydeleggingar

Det er store øydeleggingar i Vistdalen. Rasa har gått heilt ned i nokre av husa, og fleire vegar er øydelagde. Sjølv om NVE og politiet har vurdert at det er trygt å reise tilbake til bygda, er det difor ikkje alle som kan reise heim til husa sine.

– Vi har ikkje oversikt over eigendommane og om dei har tilkomst via veg, tilgang til vatn, straum og så vidare. Det blir ei vurdering som kvar enkelt må ta, seier Reite i Møre og Romsdal politidistrikt.

Det var fire jordskred som gjekk over vegen i Vistdal, og det er framleis ikkje mogleg å krysse desse med bil. Det må difor planleggast godt korleis innbyggjarane skal ta seg fram til husa sine, skriv Molde kommune i ei pressemelding.

Av tryggleiksmessige årsaker bør det vurderast om nokre område treng avsperringar. NVE tilrår også at folk unngår å opphalde seg i og langs skredløypene når det regnar, skriv kommunen.

Foto: Ottar Rydjord

Framleis isolerte

I Meringdalen, litt sør for Vistdal, er rundt 100 personar framleis isolerte etter at det gjekk fleire jord og steinskred over vegen.

Kommunen er i gang med å fikse vegen.