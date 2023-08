Evakuering i Vistdal oppheva etter jordras - Alle får flytte heim

Etter vurdering frå geolog kan dei evakuerte frå Vistdal i Molde kommune no flytte heim. Det melder politiet på Twitter/X.

Det gjekk fleire store jordskred i bygda søndag kveld etter eit voldsomt uvær og styrtregn. 41 personar vart evakuerte. I nabobygda Eidsvåg vart 23 personar evakuerte etter at store vassmassar fløymde gjennom sentrum.

Måndag kveld fekk dei evakuerte frå Eidsvåg beskjed om at dei kunne flytte tilbake til husa sine. Åtte av dei 41 evakuerte frå Vistdal fekk også reise tilbake.

No opnar NVE for at det er trygt også i resten av Vistdal, seier Arild Reite i Møre og Romsdal politidistrikt.

– Folk får fri tilgang til eigendommane sine og må gjere eigne vurderingar når det gjeld om dei kan flytte heim no eller ikkje. Vi har ikkje oversikt over eigendommane og om dei har tilkomst via veg, tilgang til vatn, straum og så vidare. Det blir ei vurdering som kvar enkelt må ta, seier Reite.