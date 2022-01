Evakuerer hus i Ørskog i Ålesund

Bebuarar i minst 10 hus blir evakuerte i Ørskog utanfor Ålesund på grunn av rasfare. Det opplyser operasjonsleiar Arild Reite i politiet i Møre og Romsdal til NRK. Brannvesenet opplyser at det er fare for at meir masse kan rase ut i jordraset i bustadfeltet Bjørndalen i Ørskog. Boligane som blir evakuerte ligg på nedsida av raset. Bebuarane blir evakuerte til Ørskog fjellstove.