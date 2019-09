Evakuerer bygninger etter melding om propanlekkasje

Et område i Fosnagata i Kristiansund blir nå avsperret etter melding om propanlekkasje fra en restaurant.

Både bygget restauranten ligger i, og tilstøtende bygninger, blir nå evakuert, melder politiet.

– Vi er i ferd med å evakuere de som er i de nærmeste husene til trygg sone, sier operasjonsleder Tove Anita Asp.

Ifølge politiet er det snakk om en større lekkasje, og det er opprettet en sikkerhetssone på 300 meter. Politeit har også sperret all trafikk i området.

Kaiområdet i Kristiansund ble stengt av. Foto: Anne-Mari Flatset / NRK

Publikum bes holde god avstand.

Brannvesenet opplyser at de har startet utlufting av restauranten.

Klokka 11.25 melder brannvesenet at lekkasjen er stoppet og at de har situasjonen under kontroll.