Evakuerer 70 i Ørskog pga. rasfare

70 bebuarar blir evakuert i Ørskog utanfor Ålesund på grunn av rasfare. Brannvesenet melder at det er fare for at meir masse kan rase ut i jordraset i bustadfeltet Bjørndalen i Ørskog. Boligane som ligg på nedsida av raset blir i kveld evakuerte.