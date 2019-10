Eva Vinje Aurdal valgt som ordfører

Eva Vinje Aurdal (Ap) ble i ettermiddag enstemmig valgt til ordfører i den nye storkommunen Ålesund. Den nye kommunen er et resultat av en sammenslåing mellom Ålesund, Sandøy, Skodje, Haram og Ørskog. Høyres Dag Olav Tennfjord ba om at alle de 77 representantene sluttet opp om forslaget fra flertallet om Aurdal, og fikk støtte for dette. Vebjørn Krogsæter (Sp) ble enstemmig valgt til varaordfører. Kommunestyret har også valgt nytt formannskap.