Europavegen opna i 01-tida

Europaveg 136 gjennom Romsdalen opna igjen ved 01-tida natt til fredag. Då hadde vegen vore stengt lenge, mellom anna fordi fleire vogntog sette seg fast etter stort snøfall. Politiet opplyser at føret betra seg etter at det blei salta, og det blei opna for trafikk i begge retningar.