Europavegen opna for kolonnekøyring

E136 Romsdalen mellom Åndalsnes og Bjorli opna for kolonnekøyring. Vegen opna klokka 04.30 frå Bjorli og klokka 05.30 frå Åndalsnes. Veret gjer at ein likevel må rekne med lang ventetid. Også over Strandafjellet er det kolonnekøyring.