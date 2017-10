Europavegen åpen igjen

E39 i Hemne i Sør-Trøndelag åpen for ferdsel igjen, etter å ha vært stengt i flere timer på grunn av et jord- og steinras. Vegtrafikksentralen meldte om det seks meter brede raset like ved fylkesgrensa til Møre og Romsdal søndag morgen. Da var det ikke mulig å passere på stedet.