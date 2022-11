Ettersløkking i Søvika

Brannvesenet har reist til Søvika i Ålesund (tidlegare Haram) der det var brann i terrenget i går ettermiddag. Det er framleis litt røyk og flammar i ei steinur. Brannvesenet opplyser at det ikkje er noko dramatikk i dette, og at dei er på staden for å drive ettersløkking.