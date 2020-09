Etterlyste meir openheit

Fleire styremedlem i Helse Midt-Noreg stilte spørsmål ved måten helseføretaket kommunisere planane om ein nye finansieringsmodell for sjukehusa på. Dette skjedde under eit styremøte i dag. Eit styreseminar skulle lukkast i går under orientering av den nye modellen. Men kraftige protestar frå media førte til at orienteringa blei utsett. No etterlyser fleire styrerepresentantar større openheit rundt temaet. Konserntillitsvalt, Lindy Jarosch-von Schweder, meiner openheit også er viktig for å skape tillit både innanfor helseføretaket og hos folk flest. Styreleiar, Tina Steinsvik Sund i Helse Midt-Norge, lovar å legge vekt på at prosessane i helsesakene blir så opne som mogleg.