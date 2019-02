Etterlyst internasjonalt

Politiet har etterlyst ein nordmørsmann internasjonalt i samband med ei rettsak som skulle starta sist veke. Mannen er tiltalt for pensjonssvindel og skattesvik på over fire millionar kroner. Mannen har ifølgje tiltalen lurt til seg uførepensjon for over 2,8 millionar i løpet av ein åtteårsperiode, samtidig som han tente over tre millionar svart. Politiadvokat Merete Falkevik seier dei ikkje har informasjon om kvar han er.