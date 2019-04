Etterlyser utstyr for nødslep

Sjefen for offshoreleverandøren MacGregor Norway mener cruiseskip bør pålegges å ha utstyr for nødslep, slik tankskip må. Dramaet rundt cruiseskipet Viking Sky, som opplevde motorhavari i grov sjø på Hustadvika, fikk Høye Høyesen til å reagere, skriver Dagens Næringsliv. – Da vi kom tilbake på jobb etter å ha fulgt dramaet som holdt på å ende i havari, var det store samtaleemnet hvorfor i all verden ikke slike skip også er pålagt å ha utstyr for nødslep. Det er rart, sier Høyesen.