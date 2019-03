Etterlyser to menn etter tyveri

Politiet leter etter to menn etter at en kvinne i 40-åra ble frastjålet håndvesken sin i Byparken i Ålesund torsdag formiddag, den 28. februar. Etter å ha dyttet henne overende og stjålet vesken, så sprang de fra stedet, står det i en pressemelding fra politiet. Politiet er interessert i observasjoner rundt Byparken torsdag formiddag mellom klokka 10.00 og 13.00 og har gått ut med beskrivelser av de to mennene. Den ene gjerningsmannen beskrives som rundt 180 centimeter høy og han har brunt hår. Han var iført dongeribukse og kan være i 20-åra. Den andre gjerningsmannen beskrives som rundt 175-180 centimeter høy. Han var iført dongeribukse og hadde en grønnaktig tynn vårjakke og grå hettegenser. Den ene av mennene hadde mye kviser/uren hud.