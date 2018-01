Etterlyser møter på tvers

Konfliktnivået mellom de fire sykehusene i Møre og Romsdal er et større problem enn økonomien, mener direktør for helseforetaket, Espen Remme. De tillitsvalgte svarer med å be sykehusledelsen legge til rette for flere møter på tvers, skriver Romsdals Budstikke.