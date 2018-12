Etterforskningen er avsluttet

Mandag avslutta politiet etterforskinga av ulykka til redningsskøyta «Idar Ulstein» som gikk på grunn for snart to uker siden, skriver Sunnmørsposten. Årsaken til at redningsskøyta kjørte på land var at båtføreren fikk et illebefinnende. – Det er ingenting som tyder på at han har ført båten i strid med lov og forskrift. sier politiinspektør Yngve Skovly.