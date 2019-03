Etterforsker saken for fullt

Politiet ønsker foreløpig ikke å gå ut med motiv etter knivstikkinga i Averøy fredag. – Vi har tatt ei oppdatert forklaring fra siktede, og forklaring fra vitner, men hva de har sagt om hendelsesforløpet ønsker vi ikke å gå ut med nå, sier politiadvokat Laura Havdal. En mann i 20-årene er siktet for å ha knivstukket sin egen far og har i avhør erkjent straffskyld opp mot hendelsen. Mannen som ble knivstukket anses ifølge politiadvokaten å være utenfor livsfare. Politiet etterforsker fortsatt saken for fullt både teknisk og taktisk utover helga.