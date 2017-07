Etterforsker økseangrep

Fredag ettermiddag mottok politiet ifølge Sunnmørsposten melding om at en mann hadde gått til angrep på andre med øks i Ålesund. Væpnet politi rykket da ut og pågrep to personer. Politiet bekrefter til avisa at de etterforsker en voldsepisode, men de har foreløpig ikke flere opplysninger å gi i saken.