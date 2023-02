Etterforsker fortsatt Miljøservice Eide

Politiet etterforsker fortsatt Miljøservice Eide etter konkursen i november 2020. Da hadde det ifølge Statsforvalteren vært lagret avfall i ulovlige mengder, og over ulovlig lang tid ved anlegget. Den tidligere daglige lederen er blant annet siktet for brudd på forurensningsloven. – Etter undersøkelsene er ferdig må vi ta en vurdering om det er behov for ytterlige undersøkelser eller om det er grunnlag for å si at saka er ferdig etterforsket, sier politiinspektør Anders Skorpen-Trøen. Han sier at de håper å ha flere svar om noen måneder.