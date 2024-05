Etterforsker dødsfall

Politiet har opprettet sak etter at en mann ble skadet i ei fallulykke på Gossen tirsdag 30. april. Han omkom senere av skadene på St. Olavs hospital torsdag 2. mai. Det skriver Romsdals Budstikke. Til avisen sier politiet at de skal etterforske saken, men at hovedhypotesen er at dødsfallet inntraff som følge av fallulykka. Politiet opplyser at mannen var en utenlandsk arbeider i 30-åra, og at pårørende er informert i saken.