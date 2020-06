Etterforsker biltyveri

De tre personene i Ulsteinvik som var involvert i en trafikkulykke er avhørt og sendt hjem. Det er en kvinne og to menn i 20-årene. Politiet fikk melding om at en bil hadde kjørt i et autovern på Dimna og de tre ble pågrepet for bilbrukstyveri. Bileier er varslet om funn av bilen og saken etterforskes videre av lokalt politi.