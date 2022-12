Etterforskar vidare

Det er framleis uklart korleis brannen i barnehagen Barnas hage i Ålesund førre veke starta. Politiadvokat Gudrun Kalvatn seier at dei har gjort undersøkingar på staden og at dei også har planar om å gjere fleire åstadundersøkingar.

– Vi vil prøve å fastslå om brannen starta inne eller ute og håper vi kan få svar på dette.

I etterkant av brannen blei to ungdomar mistenkt for å stå bak. Kalvatn seier ho ikkje kan kommentere kva status desse har no, med omsyn til etterforskinga.

– Vi ser alvorleg på saka. Det står att framleis ein del etterforsking, så på grunn av den tekniske og taktiske etterforskinga kan eg ikkje seie noko meir no, seier Kalvatn.