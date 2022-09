Etterforskar vidare

Politiet etterforskar framleis bildet av eit våpen som blei spreidd i sosiale medium tysdag. Bildet som hadde teksten: «Ålesund. Ikkje kom på skulen i morgon», blei oppfatta som ein trussel og politiet rykte ut til alle dei vidaregåande skulane i Ålesund. Ingen har så langt blitt arrestert i saka, opplyser politiadvokat Hanne Egeness. Ho fortel at saka blir etterforska vidare.

– Vi veit at bilde blei tatt for ei tid tilbake og at det stammar frå ein anna del av landet. Vidare etterforsking vil prøve å avdekke kven som har sendt bildet no, seier Egeness.