Etterforskar terrengbrann

Politiet skal etterforske kva som skjedde då det starta å brenne i terrenget i nærleiken av Ropahaugen i Hustadvika kommune søndag ettermiddag. Det var ikkje fare for at brannen skulle spreie seg til bygningar, men trafikken på fylkesvegen i området var i ein periode stengt. Politiet opplyser til Romsdals Budstikke at dei no skal undersøke om brannen kan vere påsett.