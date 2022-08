Etterforskar saka vidare

Mannen i 50-åra, som skal ha trua folk med ein hammar og slått med hammaren i taket på ein bil i Spjelkavik i går, har no blitt avhøyrt. Operasjonsleiar i politiet, Eivind Klokkersund, fortel at det er så langt uklart kva som var bakgrunnen for hendinga. Saka blir etterforska vidare.