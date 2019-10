Etterforskar saka

Jourhavande jurist, Mathias Häber, fortel at et skal ha vore ei hending i forkant, som var bakgrunnen til valdsepisoden mellom to menn i Ålesund torsdag kveld.

Den eine mannen blei frakta til sjukehus med sårskadar, medan den andre mannen blei sett i arresten. Politiet jobbar framleis med sporsikring og å avhøyre dei involverte. – Den sikta sit framleis i avhøyr og vi er i gang med etterforskinga. Mykje er framleis uklart, fortel Häber. Den skadde mannen er framleis innlagt på sjukehus. Politiet ønskjer også å kome i kontakt med ei kvinne som skal ha vore vitne til hendinga.