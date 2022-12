Etterforskar framleis terrengbrann

Den store terrengbrannen i Ålesund 26. november er framleis under etterforsking. Ti bustadar blei evakuert då det byrja å brenne på Olsfjellet i Ålesund. Ingen blei skadd i hendinga.

Lars Eirik Steinsland i Møre og Romsdal politidistrikt seier at det framleis er uklart kva det var som starta brannen, men at saka framleis blir etterforska. – Om nokon har informasjon om saka så vil vi gjere at dei tek kontakt, seier Steinsland.