Etterforskar framleis drap i Valldal

Politiet jobbar framleis med å sikre digitale spor i saka der ein mann er sikta for drap på ei kvinne. Det var den 11. desember i 2023 at politiet fann i død kvinne i eit nedbrent hus i Valldal. Mellom anna er det mogleg at telefonane til den sikta mannen og den døde kvinna kan ha gått tapt i brannen, og politiet jobbar framleis med å undersøke om det er fleire vitne som er knytt til saka.