Etterforskar breitt

Politiet ber om hjelp frå publikum i leitinga etter ein sakna 37 år gamal mann i Molde. – Vi har så langt fått inn få tips, og ber om at alle som veit noko eller har gjort observasjonar tek kontakt, seier politiinspektør Knut Meek Corneliussen. Han fortel at dei etterforskar saka breitt. – Vi har ingen konkrete mistankar om at det har skjedd noko kriminelt, men vi held alle moglegheiter opne, seier Corneliussen. Dei som har opplysningar om den sakna kan kontakte politiet på telefonnummer 99 09 45 60.