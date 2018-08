Etterforskar brannen

Politiet etterforskar no kva som var årsaka til at det i dag tidleg tok til å brenne i ein kompressor på ein lekter ved Sulesund ferjekai. Også arbeidstilsynet er varsla, opplyser Leiv Arne Mork, operasjonsleiar hos politiet. Arbeidarar klarte å sløkke brannen før brannvesenet nådde fram til Sulesund, og to personar er til sjekk hos legevakta fordi dei skal ha pusta inn røyk.