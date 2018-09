Etterforskar brann

Brannen som var lokalisert i isolasjonen på utsida av ein bilverkstad i Fremmerholen er no heilt sløkt, det melder politiet. Politiet gjennomfører avhøyr av vitne og undersøkingar på staden. Ein person reiser til legevakta for sjekk etter å ha blitt eksponert for røyk. Elles skal det ikkje vere snakk om personskadar, ifølgje politiet.