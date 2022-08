Etterforskar åtte saker

Politiet etterforskar åtte saker knytt til eit ungdomsmiljø på Sunnmøre. Til no har ein gut i tenåra blitt tiltalt for mellom anna vald og truslar mot andre ungdomar. Politiadvokat Magne Kvalvik utelukkar ikkje at det kan bli tatt ut fleire tiltalar, og seier sakene er prioriterte og blir grundig etterforska.