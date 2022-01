Ett års fengsel for vold

En 30 år gammel mann fra Romsdal er i Møre og Romsdal tingrett dømt til fengsel i ett år for gjentatte voldshandlinger mot en kvinne som han var kjæreste med.

Han må også betale 80.000 kroner i oppreisning til kvinnen

Mannen skal over en periode på to og et halvt år ha slått, bitt. lugget, spyttet og stumpet sigaretter på henne. Han skal flere ganger ha slått henne i hodet.

De to var også samboere en måned tid. Etter at domfelte hadde sittet i varetekt gjenopptok de forholdet.