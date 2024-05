Etablerer seg på Digerneset

Nor Tekstil skal bygge et nytt vaskeri på Digerneset i Ålesund kommune. Det nye vaskeriet i Digerneset Næringspark samlokaliserer Nor Tekstils virksomhet fra vaskerier i Molde og Ålesund, i ett større og topp moderne anlegg, melder selskapet i en pressemelding.

Totalt investeringsnivå for prosjektet er opp mot 250 millioner kroner og vaskeriet skal etter planen være innflyttingsklart siste kvartal 2025.