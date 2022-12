Etablerer kunstlab i Kristiansund

Kulturtanken, Møre og Romsdal fylkeskommune og Kristiansund kommune går sammen om etablering av en ny kunstlab for interaktiv, digital kunst- og kulturproduksjon i Kristiansund.

Kunstlaben skal i hovudsak fungere som et laboratorium for kunstproduksjon, men også være en variert opplæringsarena for elever i skole og kulturskole. Kulturdepartementet har bevilget 1,5 millioner kroner.

Amibisjonen er å bli en nasjonal ressurs for utvikling av og samarbeid om innovative, digitale løsninger også i andre regioner og bli et nasjonalt nedslagsfelt for kunstnere og aktører som ønsker å produsere for Den kulturelle skolesekken.