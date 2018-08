ESA gir klarsignal til nye ruter

EØS-tilsynet ESA gir klarsignal til de nye kystruteavtalene i Norge, som innebærer at Hurtigruten og Havila deler rutene fra Bergen til Kirkenes mellom seg. ESA oppfordret i mars Norge til å åpne for mer konkurranse. Norske myndigheter fulgte opp med å lyse ut tre kontrakter for kystruten på anbud. Rederiet Havila, har fått en kontrakt på fire ruter, mens Hurtigruten AS skal betjene de sju resterende rutene.