Pizzabygda Stranda har hatt Senterpartiordførar dei siste 12 åra. Men no bles ein blå vind. Fleire stadar på Sunnmøre kan det no bli ein kamp mellom Høgre og Frp om å bli det største partiet.

– Det sit for mange senterparti- og arbeidarpartiordførarar rundt omkring i Møre og Romsdal i dag. Det trur eg ikkje det blir så mange av etter dette valet, sa Erna Solberg (H) sjølvsikkert, då ho besøkte pizzafabrikken på Stranda.

Dei siste månadene har høgreleiaren vore på ein omfattande valturné rundt omkring i landet. Målet er å sikre fleire stemmer til Høgre.

Solberg fekk snakka med dei tilsette på pizzafabrikken i Stranda. Foto: Remi Sagen / NRK

Frp-bastion

Frp har tradisjonelt stått sterkt i Møre og Romsdal. Under stortingsvalet for to år sidan var dei størst i partileiar Sylvi Listhaug sitt heimfylke.

– At Erna prioriterer Møre og Romsdal er naturleg, men eg trur nok Frp blir det desidert største partiet i fylket også denne gongen, seier fylkesleiar i Frp, Frank Sve.

– Er Erna ute etter å ta veljarane dykkar?

– Erna stiller ikkje til val i Møre og Romsdal, så det trur ikkje eg ho greier. Eg trur Frp blir større også denne gongen, seier Sve med eit smil.

Fylkesleiar for Framstegspartiet i Møre og Romsdal, Frank Sve. Foto: Remi Sagen / NRK

På spørsmål om Solberg er i Møre og Romsdal for å stele stemmer frå Frp, svarer ho:

– Vi gjer det også ganske bra på meiningsmålingane her, men det er klart at dette er det fylket Frp gjer det best i. Vi er mest opptatt av at summen av Høgre og Frp blir slik at vi får eit borgarleg styre.

Frå Grandiosa til ordførarkandidat

På pizzafabrikken på Stranda er det ein som er ekstra glad for besøk frå partileiaren frå Høgre. Einar Arve Nordang er i dag logistikksjef ved Orkla Foods Noreg si avdeling i bygda.

Men til hausten håpar han å kunne ta fatt på ein ny jobb, med blankt kjede rundt halsen. Han stiller nemleg som Høgre sin ordførarkandidat i kommunen.

– Eg trur den erfaringa med planlegging som eg har opparbeida meg i løpet av 30 år kan kome godt med innan kommunal forvaltning.

Nordang har tru på at det kan bli eit skifte frå senterparti- til høgreordførar etter valet.

– Vi har hatt ein god valkamp og mykje støtte, men det er kjempeartig å få Erna Solberg på besøk på innspurten. Det gir ein ekstra inspirasjon, seier han.

Einar Arve Nordang (H) vil henge frå seg den kvite frakken og ta på ordførarkjeda neste år. Foto: Remi Sagen / NRK

Boostar lokalpolitikken

Solberg er ikkje den einaste partitoppen som reiser rundt for å vinne veljarane, trass i at årets val er for kommunar og fylkesting. Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK, trur det å få besøk av nasjonale politikarar har ei todelt effekt.

Foto: Jon P Petrusson / NRK

– For det første bidreg det til å gjere dei lokale politikarane meir interessante, ved at det kjem nasjonale politikarar for å møte dei og skape blest. Det gir ofte også utslag i positiv omtale og pressemerksemd, seier Sand.

Han seier det også er viktig for dei lokale politikarane å bli sett av partitoppane nasjonalt.

– I tillegg er det den interne delen, der partiet får ein boost av å få besøk av partileiaren. Det at både ordførarkandidatar og andre lengre nede på lista får møte folk frå partileiinga viser at det er viktig for dei og at dei bryr seg.

102 dager før valget: Solberg trues av politiske kannibaler