Erna Solberg er Reitens andrevalg

Å sondere muligheten for å gå inn i Erna Solbergs regjering er mitt andrevalg, sa stortingsrepresentant Steinar Reiten under fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal KrF på Vestnes i dag. Reiten og stortingskollega Hans Petter Grøvan har foreslått et alternativ der KrF sier nei til regjeringssamarbeid nå. Reiten mener avstanden til FrP er for stor, men advarer mot å gå inn i en regjering der SV får stor makt.